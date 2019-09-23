الشرطة المصرية: القضاء على 15 إرهابيا في العريش

أفادت قوات ​الأمن المصري​ة بأنها تمكنت من ​القضاء​ على 15 إرهابيا بمنطقة السعد في حي الريسة ب​العريش​ و​ضبط أسلحة​ و​متفجرات​ وذخيرة بحوزتهم.

ولفتت مصادر أمنية رفيعة المستوى إلى أن "قطاع الأمن المصري في العريش تمكن من تحديد أماكن اختباء عدد كبير من العناصر التكفيرية، في أحد المجمعات السياحية في حي الريسة غرب المدينة، نتيجة لاعترافات بعض العناصر المضبوطة".