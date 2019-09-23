الشرطة المصرية: القضاء على 15 إرهابيا في العريش

أفادت قوات الأمن المصرية بأنها تمكنت من القضاء على 15 إرهابيا بمنطقة السعد في حي الريسة بالعريش وضبط أسلحة ومتفجرات وذخيرة بحوزتهم.
ولفتت مصادر أمنية رفيعة المستوى إلى أن "قطاع الأمن المصري في العريش تمكن من تحديد أماكن اختباء عدد كبير من العناصر التكفيرية، في أحد المجمعات السياحية في حي الريسة غرب المدينة، نتيجة لاعترافات بعض العناصر المضبوطة".
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