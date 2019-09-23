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الشرطة المصرية: القضاء على 15 إرهابيا في العريش

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أفادت قوات ​الأمن المصري​ة بأنها تمكنت من ​القضاء​ على 15 إرهابيا بمنطقة السعد في حي الريسة ب​العريش​ و​ضبط أسلحة​ و​متفجرات​ وذخيرة بحوزتهم.

ولفتت مصادر أمنية رفيعة المستوى إلى أن "قطاع الأمن المصري في العريش تمكن من تحديد أماكن اختباء عدد كبير من العناصر التكفيرية، في أحد المجمعات السياحية في حي الريسة غرب المدينة، نتيجة لاعترافات بعض العناصر المضبوطة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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