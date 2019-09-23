موسوي: على بريطانيا وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية بدلا من اتهام ايران

أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ "رفض تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسو" باتهام ايران باستهداف منشآت ارامكو"، مطالبا ​بريطانيا​ بـ"وقف بيع ​الاسلحة​ الفتاكة للسعودية ، بدلا من محالاوتها غير المجدية ضد ايران".

ولفت إلى أن "​الحكومة البريطانية​ وبدلا من محاولاتها غير المجدية ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية، عليها وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى ​السعودية​ والذي هو مطلب للعديد من شعوب ​العالم​ ، وتبرئة نفسها من تهمة ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني".