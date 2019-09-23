موسوي: على بريطانيا وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية بدلا من اتهام ايران

أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي "رفض تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسو" باتهام ايران باستهداف منشآت ارامكو"، مطالبا بريطانيا بـ"وقف بيع الاسلحة الفتاكة للسعودية ، بدلا من محالاوتها غير المجدية ضد ايران".
ولفت إلى أن "الحكومة البريطانية وبدلا من محاولاتها غير المجدية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، عليها وقف بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية والذي هو مطلب للعديد من شعوب العالم ، وتبرئة نفسها من تهمة ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني".
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