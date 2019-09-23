ظريف: إيران والعراق والسعودية والبحرين والامارات وعمان والكويت ينبغي أن يكونوا أعضاء في تحالف أمن الخليج

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "إيران و​العراق​ و​السعودية​ و​البحرين​ و​الامارات​ وعمان و​الكويت​ ينبغي أن يكونوا أعضاء في تحالف أمن الخليج".

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