روكز: من خلال المؤسستين الأمنية والقضائية نستطيع تثبيت الاستقرار

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن "مستقبل لبنان هو في وحدة أبنائه"، مشددا على ان "من خلال الجيش والقوى الأمنية والقضاء نستطيع تثبيت الاستقرار في البلد، وانطلاقا من هذا الأمر سأكون المدافع الأساسي عن هاتين المؤسستين: الأمنية والقضائية للحفاظ على البلد".
وفي كلمة له خلال مشاركته في المخيم الرياضي البيئي الذي نظمته general foundation لفت روكز الى ان "البعض يتساءل عن المواقف التي اتخذها، لكن هذه المواقف تنسجم مع حياتي وتاريخي وكل الوعود التي قطعتها خلال مرحلة حياتي العسكرية او المعركة الانتخابية أو في المجلس النيابي، فأنا لا اتنكر لأي كلمة او موقف أقوله"، مضيفا:"سوف أصون الأمانة والايام المقبلة ستكون بمثابة امتحان لنا كي نستطيع الحفاظ على البلد وقدراته".
وراى روكز ان "الأزمة كبيرة ولكن هذه الأزمة لا تستدعي دفع الطبقة المتوسطة والمحتاجة الثمن، ومن المفروض ان يدفعه من أخذوا هذا الثمن منذ زمن، ولا يزالون وهم بشكل عام الطبقة السياسية او الفنية التي نهبت البلد في كل الفترات السابقة".
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