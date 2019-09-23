القاضي عويدات يوجه تعاميم الى الكوادر القضائية لضمان حسن سير العدالة

أصدر النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ تعاميم عدة وجهها الى النائب ​العام المالي​ ومفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة وقضاة النيابة العامة في المحافظات طالبًا تصحيح المسار القضائي لجهه التداخل والتضارب في الصلاحيات المستمر منذ سنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحقق إشرافه على أعمال النيابة العامة، بما فيها ​النيابة العامة المالية​ والعسكرية وذلك تنفيذا لاحكام القانون وحسن سير العدالة.



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