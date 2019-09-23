اشار مصدران رسميان لبنانيان احدهما دبلوماسي لوكالة فرانس برس الى ان "الشخص الذي أوقفته الشرطة ​اليونان​ية قبل يومين للاشتباه بتورطه في اختطاف ​طائرة​ عام 1985، ليس هو المطلوب، وإن توقيفه حدث نتيجة "تشابه أسماء".

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "اسم المشتبه به الحقيقي هو ​محمد صالح​، والده علي، فيما الاسم الأول للشخص الموقوف حالياً مركب وهو محمد علي صالح، ومن هنا اللغط حول الإسمين"، مؤكدا ان "اتصالات دبلوماسية تمّت بين ​بيروت​ و​برلين​ بهذا الصدد، متوقعاً أن يبتّ المدعي العام الفدرالي الألماني خلال ​الساعات​ المقبلة مصير الرجل الموقوف في اليونان".



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كانت هذه تفاصيل خبر مصدران رسميان لفرانس برس: سلطات اليونان أوقفت خطأً أحد المواطنين اللبنانيين بتهمة خطف طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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