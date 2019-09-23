قوى الامن: تدابير سير غدا بسبب انعقاد جلسة عامة في لمجلس النواب

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "الساعة 10.30 من يوم الثلاثاء24/9/2019، سيعقد في ​مجلس النواب​ جلسة عامة لمناقشة وإقرار بعض المشاريع والقوانين،لذلك سيتم إخلاء وإقفال ​شارع المصارف​ كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه، وحتى الانتهاء".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".