قوى الامن: تدابير سير غدا بسبب انعقاد جلسة عامة في لمجلس النواب

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "الساعة 10.30 من يوم الثلاثاء24/9/2019، سيعقد في مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة وإقرار بعض المشاريع والقوانين،لذلك سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه، وحتى الانتهاء".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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