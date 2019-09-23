أنور الخليل زار مركز جمعية "تمدن" في شبعا

زار النائب ​أنور الخليل​ مركز جمعية "تمدن" في شبعا وكان في إستقباله عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ ورئيس الجمعية ​زياد ضاهر​ ومنسق اللقاء التنموي للعرقوب الدكتور محمد زاهر وأعضاء اللقاء الى جانب فريق عمل مستوصف الشهيد الرئيس ​رفيق الحريري​.

وأشار الخليل بأنه "من المساندين الدائمين لهذا النوع من النشاط والتخطيط السليم"، مؤكدا أن "ما يهم المستقبل يهمه وهذا ليس بجديد".

وأكد "ضرورة ان لا نسمح لأحد مهما كان بزرع الفتنة او الانقسام بيننا وأن ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ هي بأهمية اي ارض في هذا ​القضاء​ و في ​لبنان​ عامة"، مشيرا الى أن "ما تحدث عنه ​الدستور​ حول الشراكة المطلقة يتجسد بشكل أساسي في قضائي ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ اللذين يشكلان نموذجا راقيا يجب أن يحتذى في كافة المناطق اللبنانية".