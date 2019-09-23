أسامة سعد بحث مع سفير كوبا في لبنان سبل تعزيز التعاون بين الشعبين

بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ مع السفير الكوبي في ​لبنان​ الكسندر بيليسر موراغا على رأس وفد من ​السفارة​، في سبل تعزيز التعاون بين الشعبين اللبناني والكوبي. بدوره قدم السفير والوفد المرافق لسعد دعوة للمؤتمر الذي سيعقد تحت عنوان "محاربة الامبريالية العالمية".



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