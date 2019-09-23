ابو فاعور: الصناعة اللبنانية قادرة على المنافسة ولكن تحتاج الى التمويل

أعلن وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، "ان حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ يشكل الحصانة الاساسية للاستقرار المالي والنقدي في لبنان،" لافتا الى "ان التعميم الاخير الذي اصدره ​مصرف لبنان​ دعماً لخطة النهوض بالصناعة التي وضعتها ​وزارة الصناعة​، سيؤدي الى النهوض بالاقتصاد، ولكن التمويل هو الأساس لتطوير الصناعة".

وشدد ابو فاعور في مؤتمر صحافي مشترك مع سلامة ورئيس ​جمعية الصناعيين​ فادي الجميل، للاعلان عن قرار اصدره مصرف لبنان حول ألية جديدة لمنح تسهيلات للقروض الصناعية، على "ان لبنان اثبت بعكس ما يقال ان الصناعة اللبنانية قادرة على المنافسة، ومصرف لبنان يقوم باجراء الضرورة للحفاظ على الاقتصاد"، مشيرا في هذا السياق الى "ان زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى ​فرنسا​ كانت ايجابية ومشجعة، وطلب خلاها ​المجتمع الدولي​ من الحريري، بقيام الحكومة باجراءات اقتصادية واصدار تشريعات ضرورية في ​المجلس النيابي​ تواكب الاجراءات الاقتصادية المتخذة، للنهوض."

واعتبر ابو فاعور "ان تعميم الحاكم على ​المصارف​ باعطاء ​القروض​ التشغيلية للمصانع سيساهم بتعزيز التصدير، وسيخلق فرص العمل"، شاكرا باسمه وباسم الحكومة ووزارة الصناعة والصناعيين، سلامة، "باتخاذه اخيرا إجراءات اوجدت حوافز للصناعة، وهي خطوة اساسية على طريق نهوض الصناعة في لبنان".