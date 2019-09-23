شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الرئيس حريص على استعراض الفرص الاستثمارية والترويج للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى مأدبة العشاء التى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية على هامش مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أن حرص الرئيس السيسى على عقد مثل هذه اللقاءات المهمة هدفه استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة داخل مصر للترويج للاقتصاد المصرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والأجنبية لمصر لإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية فى مختلف المجالات.

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وأشاد عامر بتأكيد الرئيس السيسى على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، تم إعداده وفقاً للمتطلبات المصرية الوطنية، وأن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التى فاقت المتوقع تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصرى العظيم وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته واستمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.

وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسى على حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التي يشهدها العمل المشترك بين الجانبين وكذا التعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها، معرباً عن تقديره للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكى المصرى فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة وتطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية فى عملية التنمية فى مصر، والمشاركة فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التى يوفرها الاقتصاد المصرى.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن إشادة رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية خلال اللقاء بالطفرة التى حدثت فى مصر على الصعيد التنموى والتغلب خلال السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من التحديات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى وثمنوا فى هذا الإطار الدور الذى قام به الرئيس لتعزيز الاستقرار والتنمية فى مصر وتأكيدهم على أن الاستقرار فى مصر نقطة ارتكاز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، إضافة إلى إشادتهم بالإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية فى مصر فى مختلف المجالات إنما هو دليل واضح على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فى مجالات الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية إلى مصر.