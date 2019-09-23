كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السودانية تعلن عن برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، بأن الحكومة السودانية ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسة أشهر، حسبما ذكر وزير المالية.

وستضمن الخطة الاقتصادية، ترشيد الانفاق ومعالجة التضخم مضبف ودعم أسعار الخبز والبنزين.

وقال وزير المالية السوداني البدوي، إن الخطة ستطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.

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وطالب البدوي من البنك الدولي، إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة القال الوزير إبراهيم البدوي إن انتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في أغسطس الماضي إن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.