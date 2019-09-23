كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الهندي: باكستان تعيد تنشيط معسكر تدريب إرهابي في بالاكوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الجيش الهندي، اليوم الاثنين، بعد حوالي سبعة أشهر من تدمير سلاح الجو الهندي لمنشأة "جيش محمد" للتدريب على الإرهاب في منطقة بالاكوت الباكستانية، إن باكستان قامت بإعادة تنشيط نفس المنشأة.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية اليومية، يوم أمس الأحد، أن 40 شخصًا على الأقل يتلقون تدريبات إرهابية في منشأة بالاكوت.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن الإرهابيين يتم تدريبهم على تنفيذ هجمات في ولاية جامو وكشمير الهندية وأماكن أخرى في البلاد بما في ذلك جوجارات ومهاراشترا.

وزعمت كذلك أن الإرهابيين كانوا يتجنبون الفضيحة الدولية من خلال التدريب تحت اسم جديد. وأنه تم إعادة تنشيط بالاكوت من قبل باكستان مؤخرًا.

وحسب الصحيفة: "تضررت بالاكوت ودُمرت. وهذا هو السبب وراء فرار الناس من هناك والآن تم إعادة تنشيطه".

وأوضح قائد الجيش الهندي، اللواء بيبين راوات، لوسائل الإعلام في شيناي أثناء حضوره حدث في أكاديمية تدريب الضباط ،أن ذلك يظهر بعض الإجراءات التي اتخذتها القوات الجوية الهندية والآن أعادوا الناس إليها.

وتابع "راوات": "باكستان تنتهك وقف إطلاق النار لدفع الإرهابيين إلى أراضينا. نعرف كيف نتعامل مع انتهاكات وقف إطلاق النار".

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ولفت إلى أن: "قواتنا تعرف كيف تضع نفسها وتتحرك. نحن في حالة تأهب وسوف نضمن إحباط عروض التسرب القصوى".

الغارات الجوية في بالاكوت

قصف سلاح الجو الهندي معسكر تدريب الإرهاب المفترض في بالاكوت في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني في 27 فبراير.

وتم تنفيذ التفجير، ردًا على هجوم انتحاري على قافلة أمنية هندية على طريق سريع في منطقة بولواما في الهند في 14 فبراير، والذي أودى بحياة 40 جنديًا هنديًا.

بعد الهجوم في بولواما، تدهورت العلاقات بين الهند وباكستان.

في أعقاب ادعاء سلاح الجو الهندي بأنها قضت على نحو 300 إرهابي فيما وصفته بضربة وقائية على منشأة تدريب جيش محمد في بالاكوت وإسلام آباد ونيودلهي في حرب إعلامية أنكرت فيها باسكتان في البداية أن الهجوم وقع. ثم قالت، إن القنابل التي أطلقت في 26 فبراير سقطت في منطقة خالية ولم تؤذي أحدًا.

بعد يوم واحد (27 فبراير)، وقع قتال جوي بين طيارين مقاتلين من الهند وباكستان في قطاع ناوشيرا بولاية جامو وكشمير الهندية. وخلال تلك المعارك، ادعى سلاح الجو الهندي أن أحد طياريها المقاتلين، وقائد الجناح أبيناندان فارثامان، أسقط طائرة مقاتلة باكستانية من طراز F-16 قبل أن يستولي عليها الجيش الباكستاني بعد أن أسقطه سلاح الجو الباكستاني طائرات.

وأثار قائد الجناح أبيناندان الإعجاب ليس فقط لهذا العمل الفذ، ولكن أيضًا بسبب رغبته أثناء أسره في باكستان. في نهاية المطاف أطلقت باكستان سراحه في ليلة 1 مارس. وظهرت التوترات بين البلدين في أغسطس من هذا العام، بعد أكثر من أربعة أشهر من هجوم بالاكوت.