كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقبون يتوقعون بإرسال ترامب المزيد من القوات إلى بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، أن عدد من المراقبين رجحوا أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البولندي أندريه دودا، اتفاقاً في نيويورك اليوم الإثنين لتعميق التعاون العسكري، وفقاً لما ذكره رئيس مكتب دودا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن المسؤول كرزيستوف شزيرسكي قوله إن "الاتفاق يهدف إلى تحديد الأماكن التي سيتم نشر القوات الأمريكية فيها في بولندا، وتأكيد نشر قيادة للقوات الأمريكية في بولندا".

وكان من المقرر توقيع هذا الاتفاق في أوائل سبتمبر(أيلول) الجاري في وارسو، لكن ترامب ألغى زيارته لبولندا نظراً لاقتراب إعصار دوريان من ساحل ولاية فلوريدا، وفي يونيو(حزيران) الماضي، اتفق البلدان على زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا بألف جندي لتصل إلى 5500 جندي.

وذكرت صحيفة ديزينيك جازيتا براونا البولندية اليوم، نقلاً عن مصدر في واشنطن، أن الجانب الأمريكي يمكن أيضاً أن يجس نبض استعداد بولندا للانضمام إلى تحالف عسكري محتمل ضد إيران.

وقال أندريه ديرا، وهو مسؤول في مستشارية دودا، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، بأنه ربما يعلن الزعيمان الموعد الجديد لزيارة ترامب لبولندا، وتأمل بولندا أن يزور ترامب البلاد هذا العام.

Advertisements

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي عدداً من الاجتماعات الثنائية الأخرى اليوم، وبالإضافة إلى دودا، سيلتقي ترامب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وفي سياق منفصل، رحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب" برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وزوجته، جيني موريسون، في البيت الأبيض، عقدا بعدها اجتماعًا ثنائيًا في المكتب البيضاوي حيث تحدث عن التجارة وعقوبات إيران الجديدة.

وصرح ترامب خلال اللقاء: "أنفقت واحد ونصف تريليون دولار، ونحن ننفق الآن 738 مليار دولار، لكنني أنفقت مليار ونصف المليون دولار لإعادة بناء جيشنا، لدينا أجود السفن وأرقى الطائرات وأرقى كل شيء".

وأضاف ترامب: "عندما أتيت، كانت داعش في كل مكان، وهزمت داعش، والآن، لدينا الآلاف من أسرى مقاتلي داعش، ونحن نطلب من البلدان التي أتوا منها، من أوروبا، استعادة أسرى الحرب هؤلاء، ويمكنهم أن يحاكموهم، وأن يفعلوا ما يريدون".

وتابع الرئيس الأمريكي: "حتى الآن رفضت الدول الأوروبية استلام هؤلاء الدواعش، ولكن في مرحلة ما، يجب أن أقول لهم، "أنا آسف، لكنك إما تستعيدوهم، أو سنسمح لهم بالرحيل إلى حدودكم".

وذكر ترامب: "هؤلاء الدواعش خرجوا من ألمانيا، ومن فرنسا، نحن قبضنا عليهم، قدمنا خدم كبيرة للجميع، لقد سيطرنا على الخلافة الإرهابية بنسبة 100٪".

