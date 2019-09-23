كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 35 شخصًا في حفل زفاف خلال هجوم للجيش الأفغاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولان في اقليم هلمند الجنوبي اليوم الاثنين، مقتل 35 مدنيًا على الأقل في حفل زفاف وأصيب 13 آخرون في انفجارات وإطلاق نار خلال غارة شنتها القوات الحكومية الأفغانية على مخبأ للمتشددين قريبين.

وقال المسؤولون: "أن المنزل الذي تستخدمه طالبان لتدريب المفجرين الانتحاريين كان متاخمًا لمنزل العروس الذي تعرض للنيران خلال الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وأضاف مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأفغانية أن الغارة كانت ضد "جماعة إرهابية أجنبية تشارك بنشاط في تنظيم هجمات إرهابية".

وتابع المسؤول: "خلال العملية، تم هدم مستودع كبير لمستلزمات ومعدات الإرهابيين".

وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع الأفغانية: "أن متشددًا أجنبيًا فجر سترة ناسفة قتله هو وآخرون من حوله، من بينهم امرأة.

وأضاف: "تم استخدام المجمع لتدريب الرجال والنساء الذين كانوا على استعداد ليصبحوا مفجرين انتحاريين، ولقد داهمناه. نحن ندرك أن المدنيين أصيبوا في الهجوم.

وقال عطا الله أفغاني، عضو مجلس مقاطعة هلمند، أن 35 مدنيًا حضروا حفل الزفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في منطقة موسى قلعة وقُتلوا وأصيب 13 آخرون.

وأكد "عبد المجيد أخوندزاده" وهو عضو ثان في مجلس المقاطعة: "أن 40 شخصًا، جميعهم من المدنيين.

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وقالت وزارة الدفاع أن مخبأ طالبان كان يستخدمه أيضا رعايا أجانب يعملون في الجماعة الإسلامية المتشددة.

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة لعملية مشتركة في منطقة موسى قلعة في هلمند، قتل 22 من عناصر طالبان واعتقل 14 آخرون"، مضيفةً: "أن خمسة باكستانيين ومواطنًا بنغلاديشيًا كانوا من بين المعتقلين".

وتكثف القصف والغارات الجوية والاشتباكات البرية بين القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة والجماعات المتشددة في أعقاب انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وقبل الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في أفغانستان: "أن العملية كانت تستهدف مقاتلي القاعدة، ولكنه لم يعط أي تفاصيل عن الخسائر في صفوف المدنيين".

وأرسلت الولايات المتحدة في عام 2001 قوات إلى أفغانستان للإطاحة بقادة طالبان بعد أن رفضوا تسليم أعضاء في تنظيم القاعدة المتشدد وراء هجوم 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاجون.

ومنذ ذلك الحين، دعمت القوات الأمريكية القوات الأفغانية في الحرب ضد القاعدة وطالبان والجماعات المسلحة التي تجند الأفغان والأجانب الذين يشنون هجمات ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب والقوات الأجنبية.

وقالت طالبان: "أن الجنود الأفغان الذين تدعمهم القوات الأمريكية شنوا غارة جوية ليلية، تلتها اشتباكات برية بين مقاتليهم والقوات الأفغانية في منطقة موسى قلعة.

وقالت طالبان في بيان: "أن عدة مدنيين في حفل زفاف قتلوا وقتل 18 من أفراد القوات الافغانية في القتال.

