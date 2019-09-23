عودة بوطيب وحضور مالانغو.. هذه قائمة الرجاء الأساسية أمام هلال القدس الفلسطيني

وجه الفرنسي، باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الدعوة لـ21 لاعبا، من أجل خوض مباراة هلال القدس الفلسطيني، والتي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، عن ذهاب الدور الأول من كأس محمد السادس لكرة القدم.

وتعرف هذه القائمة، تواجد عمر بوطيب، العائد من الإصابة، بالإضافة إلى الكونغولي، مالانغو، للمرة الأولى، بعد أن تمت تسوية وضعيته.

إليكم القائمة التي ستكون حاضرة في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي، محمد بوعميرة، أمير الحداوي.

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