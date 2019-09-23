وجه الفرنسي، باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الدعوة لـ21 لاعبا، من أجل خوض مباراة هلال القدس الفلسطيني، والتي ستجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، عن ذهاب الدور الأول من كأس محمد السادس لكرة القدم.
وتعرف هذه القائمة، تواجد عمر بوطيب، العائد من الإصابة، بالإضافة إلى الكونغولي، مالانغو، للمرة الأولى، بعد أن تمت تسوية وضعيته.
إليكم القائمة التي ستكون حاضرة في مباراة اليوم:
حراسة المرمى: أنس الزنيتي، محمد بوعميرة، أمير الحداوي.
الدفاع: عمر بوطيب، محمد الدويك، بدر بانون، عبدالرزاق غازوت، الدريوش، إلياس الحداد.
الوسط: زريدة، عبدالرحيم الشاكير، نغوما، زكرياء الوردي، عمر العرجون، أيوب نناح، محسن متولي.
الهجوم: محمود بنحليب، هشام إصلاح، سفيان رحيمي، زكرياء الهبطي، مالونغو.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة بوطيب وحضور مالانغو.. هذه قائمة الرجاء الأساسية أمام هلال القدس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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