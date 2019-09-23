إسبانيا.. الحموشي يوشح بوسام الصليب الأكبر للإستحقاق للحرس المدني

أكدت الجريدة الرسمية الإسبانية اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسبانية وشحت عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس الوزراء الإسباني صادق على هذا التوشيح بناء على اقتراح من وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

ويعد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني أعلى وسام إسباني تمنحه هذه المؤسسة.

وكان عبد اللطيف الحموشي قد سبق له أن وشح من طرف إسبانيا بوسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر، الذي يعد أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية.