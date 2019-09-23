موقف مؤثر.. والد “الجوهرة” إحتارن يؤخر حسم تمثيله لمنتخب المغرب أو هولندا

مازال محمد إحتارن، “الجوهرة” المغربية الهولندية، ونجم فريقه ” بي إس في آيندهوفن”، يثير الكثير من الجدل في الأراضي المنخفضة، وذلك بعد أن ضاعف من حدة الشكوك والنقاش حول مستقبله الدولي، على الرغم من المحاولات الكثيرة من أجل إقناعه بحمل قميص منتخب “الطواحين”.

صاحب الـ17 ربيعا فقط، قدم، أمس الأحد، أدءا رائعا، في قمة الدوري الهولندي الممتاز، أمام فريق أجاكس، حيث كان خلف عدد من المحاولات الخطيرة، وكان النجم الأول لفريقه بدون منازع.

وفي آخر تصريح له، بخصوص مستقبله الدولي، أكد احتارن، بأنه “مازال في حاجة ماسة إلى المزيد من الوقت من أجل الحسم في مستقبله الدولي، أنا أرغب في قضاء فترة التوقف الدولي إلى جنب والدي المريض، في هذه اللحظة، بما أنه لم يتعافى بشكل ملحوظ، فأنا أفضل أن أكون بجانبه”.

ويمارس الإعلام الهولندي، ضغطا كبيرا على إحتارن، من أجل تمثيل منتخب هولندا، بلد المنشأ، عوضا عن بلده الأم المغرب، الذي شرع هو الآخر في ربط اتصالات معه، من أجل الاقتداء بثنائي أجاكس أمستردام، حكيم زياش ونصير المزراوي.

جدير ذكره، أن حتارن، الذي مثل منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، سجل هذا الموسم 3 أهداف، ومرر 5 تمريرات حاسمة، كما خاض الموسم الماضي 12 مباراة مع الفريق، وهو في سن الـ16 فقط.