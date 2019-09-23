مدرس عراقي يحول سلاح "كلاشينكوف" لآلة موسيقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر مدرس موسيقى عراقي، يدعى ماجد كاظم، أن يقوم بخطوة رمزية تنبذ الحرب والعنف المتفشي بالبلاد، عبر تحويل آلة الحرب الأكثر شهرة في مناطق النزاع، إلى آلة موسيقية.

وحول كاظم بندقية "كلاشنكوف" إلى آلة موسيقية، تصدح منها أصوات الموسيقى بدل الطلق الناري.

وقال كاظم المدرس بمدرسة إعدادية في العاصمة بغداد، إنه يدعو عبر هذا العمل الرمزي، إلى تحقيق السلام والابتعاد عن الحرب.

وأضاف أنه نجح في تحويل الـ"كلاشنكوف" إلى آلة موسيقية، بعد عمل طويل.

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وأضاف أنه يرغب في الدعوة إلى السلام، والتأكيد على أهميته في بلاده، التي عانت من ويلات الحرب خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى اهتمامه بمجال الموسيقى منذ الصغر، وإلى تشجيعه التلاميذ على ممارستها، لأنها وسيلة فعالة من أجل تحقيق السلام.

وأوضح أن الأحداث الدامية في بلاده، أحزنته كثيرا، وألهمته للقيام بهذا العمل.

وأردف: "أردت عبر ذلك تبديل أصوات الرصاص بأصوات الموسيقى".