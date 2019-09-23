شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الخارجية الأمريكي السابق "جون كيري" حول هجوم "أرامكو"؟ والان مع التفاصيل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، عن اعتقاده بأن إيران متورطة في الهجوم الأخير على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" في السعودية، مؤيدا التقييم الذي أجراه كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

وقال كيري، الأحد، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" المذاع على شبكة "سي بي إس نيوز"،: "أعتقد أن إيران كانت تقف بشكل أو بآخر وراء الهجوم الذي وقع، هذا واضح بالنسبة لي".

وأشار كيري، الذي شغل منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إلى أن طهران تنكر أي مسؤولية لأنها تحتاج إلى "سياسة الإنكار".

وأثنى الدبلوماسي الديمقراطي على ترامب لعدم اتباعه لنصيحة صقور السياسة الخارجية، بأن يأمر بعمل عسكري من شأنه أن يشعل حربا إقليمية شاملة.

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس بالتأكيد على صواب في تقييم نوع من عدم التسرع نحو خوض الحرب. هذا ما يجب ألا نفعله".

وأكد أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لا ينبغي أن تصل إلى نقطة الغليان هذه في المقام الأول.

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وأشار إلى أن سلوك طهران الأكثر عدوانية في الأشهر الأخيرة ينبع من "الحرب الاقتصادية" التي تشنها إدارة ترامب ضد خصمها الجيوسياسي منذ فترة طويلة.

وأردف كيري: "كان من المتوقع تماما أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الصراع، لذلك نحن نشهد تكشف إفلاس النهج بالفعل".

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث.

فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.