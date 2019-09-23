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البحسني يهنئ قائد القوات المشتركة لدول التحالف العربي بالعيد الوطني السعودي

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بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،  برقية تهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز

قائد القوات المشتركة لدول التحالف العربي أعرب فيها عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ(89) للعيد الوطني للملكة العربية الشقيقة والذي يأتي هذا العام والمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين سمو الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع تقف في طليعة الأمة العربية دفاعاً عن الحق العربي والاسلامي في وجه الصلف الايراني الذي يسعى دوماً للنيل من شعوبنا ودولنا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها .

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وأكد محافظ حضرموت في برقية التهنئة ان المواقف الأخوية الصادقة للمملكة إلى جانب شعبنا اليمني عموماً وأبناء محافظة حضرموت خصوصاً كان لها الأثر الكبير في تثبيت الأمن والاستقرار  والوقوف صفاً واحداً في خندق المواجهة مع العدو الايراني .

متمنياً له دوام الصحة والتوفيق ولعلاقات الأخوة الصادقة المزيد من التقدم والازدهار .

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