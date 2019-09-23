شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب خليجي يستغرب من تواطؤ الحكومة اليمنية مع الحوثيين والان مع التفاصيل
تساءل الخبير العسكري الخليجي خلفان الكعبي عن الحكمة من استعداد الحكومة اليمنية لتقديم التنازلات إلى الحوثيين.
وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر:"الحضاره والتاريخ العريق سبب لاستمرار تقدم الأمم، مؤسف أن بعض قيادات الدول تهدم الماضي العريق للدول بفسادها وعجزها والالتفات لمصالح شخصيه ضيقه"
وتابع: لا أدر ما الحكمه والسر من استعداد الحكومه لتقديم التنازلات للحوثيين
واختتم بقوله: التحالف يجب أن لا يترك السفهاء والمفسدين يتخبطون ويدمرون ويفسدون.
وقال الكعبي في وقت سابق: "من المؤسف أنه بالرغم من بيان التحالف العربي بوقف الحشد وأي انتشار للقوات إلا أننا لا زلنا نسمع عن تحرك قوات من مأرب باتجاة محافظات الجنوب".
وتابع: "أيضا سمعنا قبولا وترحيبا من المجلس الانتقالي ببيان التحالف فيما لم نسمع قبولا أو رفضا من الحكومة اليمنية".
واختتم تغريدته.
متسائلا: "هل تريد الشرعية استمرار التوتر في اليمن؟".
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