شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول: صوت الإنفجار في شبام ناجم عن تفكيك بعض الألغام والان مع التفاصيل

كشف مصدر أمني في حضرموت، أسباب الانفجار الذي سمع سوته في مديرية شبام بوادي حضرموت. وقال المصدر إن الفرق الهندسية قامت بتفجير ألغام متبقية في موقع التفجير الذي استهدف قائد قوات التحالف بوادي حضرموت الخميس الماضي. Advertisements وكان قائد قوات التحالف بوادي حضرموت قد ارتقى شهيدا مع 4 جنود بينهم سعوديين في انفجار عبوة ناسفة بمديرية شبام بحضرموت الوادي.

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