شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية والان مع التفاصيل

أعلنت حكومة إيران، الإثنين، استكمال الخطوات القانونية للإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز منذ يوليو الماضي.

وقال مسؤول حكومي إيراني إنه على الرغم من إنهاء الإجراءات القانونية إلا أنه لم يتحدد بعد موعد الإفراج عن الناقلة.

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يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز.

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين أكدت شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.