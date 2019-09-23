شكرا لقرائتكم خبر عن جان إيف لودريان: الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو نقطة تحول في المنطقة والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، إن الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية نقطة تحول في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن هدفه الرئيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع هو خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد لو دريان للصحفيين، أن "هدفنا الأول يتمثل فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف".

وأمس السبت، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن الهجوم على شركة "أرامكو" هجوم على العالم والبشرية، مشيراً إلى أن الهجوم ليس من اليمن.

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وقال الجبير، في كلمة له بالرياض، إن السعودية لديها قناعة أن الهجوم جاء من الشمال وليس من اليمن، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" إيرانية.

وعقب الهجوم الإرهابي، أعلنت فرنسا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس تدين بشدة هجمات أمس على منشأتي النفط في بقيق وخريص، مؤكدةً أن "هذه الأفعال لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع... يجب أن تتوقف".

وفجر السبت قبل الماضي، تعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.