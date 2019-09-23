شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: سيلمس المواطن نقلة نوعية في قطاع الطرقات والجسور والان مع التفاصيل

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن اهتمامات قيادة السلطة المحلية تنصب حالياً بقطاع الطرقات وتشييد الجسور .

وقال المحافظ إن الطرقات والشوارع وخاصة في مدينة المكلا شهدت تضرراً كبيراً بسبب السيول والأمطار وسنوات الإهمال التي طالتها ، وحان الوقت لإعادة تأهيلها وصيانتها لتظهر بحلّة جديدة تتواكب مع جهود السلطة المحلية في هذا السياق .

وفي هذا الإطار، يتم حالياً وضع اللمسات الاخيرة لإنجاز جسر منطقة حلّة المعلّق بمواصفات كبيرة وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء بدولة الكويت، كما يجري العمل في انجاز جسر ابن سيناء بفوة المعلّق بتمويل من الصندوق العربي الكويتي للإنماء المتوقع انجازه مطلع العام القادم، كما يتم العمل حالياً في انجاز جسر إمبيخة الأرضي بعد تضرّر الجسر السابق بسبب السيول بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ، ولدى السلطة المحلية توجّهات لتشييد جسور أخرى منها جسري بويش وغرير .

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ويجري العمل حالياً وبوتيرة عالية لإعادة تأهيل الشوارع العامة بمدينة المكلا ، حيث تتواصل الأعمال بوتيرة عالية في شارع الغويزي الديس الذي يجري العمل على اعادة تأهيله بتنفيذ عملية الكشط واعادة رفع المواقع المنخفضة عن الشارع العام وانجاز طبقة اسفلتية وطبقات صبيّة للمناطق المعرّضة للسيول بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وتتواصل الأعمال في الطريق الرابط بين الجسر الصيني الى امبيخة مروراً بحي 40 شقة بتمويل من البنك الدولي .

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية ستتدخّل لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين جولة شبام الى جولة مسرح البلدة بشارع الستين ، وصيانة الأرصفة من شارع المطار الى منطقة خلف بالمكلا ، والشوارع الداخلية بالشرج والديس .

بدوره أكد المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة أن المكتب كلّف مهندسين مشرفين على العمل بشكل دائم لتجاوز الأخطاء السابقة في الطبقة الاسفلتية لبعض الشوارع وما صاحبها من تضرّر للمواطنين وعرباتهم ، مشيراً الى أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز هذه المشاريع الكبيرة والتي طالب بها المواطنون واستجابت لها السلطة المحلية بالمحافظة .