البحسني يصدر تعميماً بتكليف مدير عام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت

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أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التعميم رقم (33) لسنة 2019م بشأن قرار رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف رقم (۲) لسنة ۲۰۱۹م. وقضى القرار بتكليف حسين أبوبكر عبدالرحمن العيدروس مديراً عاماً للهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي وصحراء حضرموت . Advertisements وكان قد أجرى محافظ محافظة حضرموت عدد من التغيرات في قطاعات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت ومحطات التوليد بساحل حضرموت ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. وتضمنت التغيرات التي أجراها محافظ حصرموت، اصدار القرار رقم (161) لسنة 2019م قضى بتكليف المهندس عبدالله فرج عبدالله حمران قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة ساحل حضرموت، واصدار القرار رقم (163) لسنة 2019م قضى بتكليف المهندس عبدالحكيم أحمد فرج بوسبعة مديرا عاما لمحطات التوليد بساحل حضرموت. كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم (165) لسنة 2019م قضى بتكليف أوسان محمد عمر باحسين قائما بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.

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