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مقتل شرطي تونسي في عملية طعن بمحيط إحدى المحاكم بمحافظة بنزرت

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قُتل شرطي تونسي، الإثنين، في عملية طعن نفذها "متطرف" بمحيط إحدى المحاكم بمحافظة بنزرت شمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية تونسية وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن منفذ عملية الطعن مسجل في قائمة الإرهابيين، وينشط في خلايا متطرفة متواجدة غرب البلاد.

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وأشارت المصادر إلى أن هذه الخلايا الإرهابية تنشط في عددٍ من المناسبات التونسية، وتحديداً في المناطق الحدودية مع الجزائر، والتي يتمركز في جبالها الإرهابيين منذ العام 2011.

وأكدت أن قوات الأمن التونسية أطلقت عملية تمشيط واسعة للمنطقة الواقعة في محافظة بنزرت؛ تجنباً لأي ضربات إرهابية أخرى.

وتعيش تونس على وقع الحملات الانتخابية البرلمانية المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ينتظر قرار بشأنها من المحكمة الإدارية.

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