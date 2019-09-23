"همة حتى القمة".. أبرز إنجازات السعودية في عيدها الـ89

"همة حتى القمة".. بهذه الشعار تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، باليوم الوطني الـ89، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد البلاد.

لكن اختيار الشعار للاحتفال بالذكرى الغالية لهذا العام سبقته إنجازات جسدته فبدا كمرآة تعكس صورة مجتمع يتقدم بخطى ثابته لتحقيق رؤية المملكة لمستقبل واعد.

مراكز مشرفة

واحتلت المملكة العربية السعودية في عيدها الوطني الـ89 المرتبة الأولى في العديد من المجالات العلمية والمالية على المستوى الدولي والعربي بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فحسب تصنيفات (Nature Index) لعام 2019 حصدت السعودية على المركز الأول عربياً في مجال البحث العلمي، لتصبح واحدة من أهم اللاعبين في مجال البحث العلمي بالشرق الأوسط.

كما حققت السعودية المركز 13 من بين 175 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

Advertisements

ووفقا لتصنيف موقع "سبكتيتور إندكس" للإحصائيات الدولية احتلت المرأة السعودية المرتبة الأولى على المستوى العربي والمرتبة العاشرة دولياً في مجال التعليم؛ حيث بلغت نسبة السعوديات المتعلمات 91%.

وعلى الجانب الاقتصادي تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكاً لاحتياطيات من الذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن المملكة تمتلك 323.1 طن من الذهب في مقابل 1292.9 طن هو نصيب الدول العربية مجتمعة، ما يشكل نسبة 3.79% من إجمالي احتياطيات دول العالم.

كما حققت المملكة المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.

مشروعات ضخمة

دشن خادم الحرمين الشريفين العام الجاري عدداً من المشروعات الضخمة، ففي منطقة القصيم تم افتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع في المنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.

كما تم إطلاق 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

وفيما يخص البنية التحتية بدأت وزارة النقل في تنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها 773 مليون ريال؛ لتحسين ورفع مستوى السلامة على شبكة الطرق التابعة لها التي تزيد على 68 ألف كيلومتر، وذلك ضمن إسهامها في مبادرة سلامة الطرق وخفض وفيات حوادث السير وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030؛ لتكون الطرق أكثر سلامة وأماناً.

كما أطلقت المملكة العربية السعودية عام 2016 رؤية 2030 التي تضمنت العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتتطلع إلى إنجازات وطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.