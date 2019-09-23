إندونيسيا تعتقل 9 مشتبه بهم في التخطيط لهجوم انتحاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الإثنين 2019/9/23 03:28 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/9/23 03:28 م بتوقيت أبوظبي عناصر من الأمن الإندونيسي-أرشيفية

اعتقلت إندونيسيا، اليوم الإثنين، 9 متهمين؛ للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري. Advertisements وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، إنه جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة. وتسعى إندونيسيا جاهدة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل ما يربو على 30 شخصا في مدينة سورابايا بإقليم جاوة الشرقية العام الماضي. واعتقل المئات بموجب القوانين الجديدة منذ بداية عام 2019.

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