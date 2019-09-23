فلسطين تستدعي نائب السفير الأسترالي رفضا لدعم إسرائيل

استدعت الخارجية الفلسطينية، الإثنين، نائب رئيس مكتب الممثلية الأسترالية لدى فلسطين؛ رفضاً لموقف بلادها بخصوص ضرورة عدم عزل إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقبل ساعات، أدلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بتصريحات حول ضرورة عدم التحيز وعزل إسرائيل في الأمم المتحدة.

وخلال استدعائها وارن هوي، أبدت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية السفيرة أمل جادو عدم رضا بلادها وامتعاضها من مثل هذه التصريحات الأسترالية.

وأكدت المسؤولة الفلسطينية أن إسرائيل هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية.

وطالبت أستراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بسط سيادة الاحتلال على الأغوار وشمال البحر الميت بدلاً من ذلك.

Advertisements

ودعت الحكومة الأسترالية إلى التصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية الأونروا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، واستمرارها في تقديم الدعم المالي للوكالة.

من جانبه، أكد نائب سفير أستراليا موقف بلاده الرسمي المُعلن وأنه سيقوم بنقل الرسالة لوزارة الخارجية.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية ثمنت الدعم الذي حصلت عليه دولة فلسطين في جلسة مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، مدينة في الوقت نفسه ما وصفته بـ"الانحياز الأمريكي" لإسرائيل.





يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لبحث الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث برزت المواقف المحذرة من مخاطر هذه السياسية، وانعدام أفق المفاوضات، كما عبرت عنه دول عربية وغربية.

وتزامن ذلك مع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهزيمة التي لحقت به في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء.