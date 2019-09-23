وزيرا الخارجية الإماراتي والسعودي يبحثان قضايا ذات اهتمام مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره السعودي إبراهيم العساف، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على الروابط التاريخية والتنسيق المشترك بين البلدين.

لقاءٌ جاء على هامش الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنطلق أعمالها في نيويورك، غدا الثلاثاء.

وخلال اللقاء، قدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، التهنئة للوزير إبراهيم العساف، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للسعودية الذي يصادف اليوم الإثنين.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عن تمنياته للسعودية وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات.