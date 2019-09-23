شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الإطاحة بإرهابي قتل رجل أمن طعناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (تونس) قُتل رجل أمن تونسي اليوم (الاثنين)، في حادثة طعن نفذها إرهابي في محيط مقر المحكمة بمدينة بنزرت شمال تونس. وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، بأن وحدات الأمن تمكنت من القبض على الإرهابي، مشيراً إلى أن الأبحاث مازالت متواصلة لتحديد أسباب وخلفيات هذا الاعتداء.



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