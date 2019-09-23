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شكرا لقرائتكم حادثة طعن بتونس.. مقتل رجل أمن وإصابة عسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، مقتل رجل أمن وإصابة عسكري، بعد تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فوراً.
ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث ومن إمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية.
من جهتهم، قال شهود عيان إن منفذ الهجوم استخدم سلاحاً أبيض ووجّه طعنات قاتلة على مستوى الرقبة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فوراً، وذلك بعد دقائق من إقدام الجاني على طعن عسكري كان متوجهاً إلى مقر عمله قرب محطة الحافلات بمدينة بنزرت، مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخفيفة.
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