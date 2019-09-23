لندن وطهران.. أزمات متكررة.. إيران تفرج عن الناقلة البريطانية بعد أكثر من شهرين.. ونص المحادثات السرية بين طاقم البارجة الحربية وقوات الحرس الثوري

الموجز

اشتعلت حدة التوتر بين بريطانيا وإيران في وقت سابق من يوليو الماضي، عقب احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» -التي غيرت اسمها لاحقًا إلى «أدريان داريا 1»- بالقرب من جبل طارق، للاشتباه في اختراقها عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

بداية الأزمة

وتحمل الناقلة «غريس 1» 2.1 مليون برميل من النفط واعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة في الرابع من يوليو (تموز) الماضي. ويشتبه في أنها تنقل نفطاً إلى سوريا منتهكة بذلك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مدّدت احتجاز السفينة إلى 19 أغسطس (آب) الحالي.

وتسبّب اعتراض الناقلة بأزمة بين لندن وطهران. وتؤكد طهران أن الناقلة كانت في المياه الدولية، وتتهم بريطانيا «بالقرصنة» وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.

وقامت إيران في 19 يوليو (تموز) الماضي باحتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا إيمبيرو» بعدما اتهمتها «بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية».

وبعد ذلك، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة بريطانية في مضيق هرمز بدعوى ارتكابها مخالفات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق. وأفرجت سلطات المنطقة عن الناقلة الإيرانية في آب/أغسطس الماضي.

الإفراج عن الناقلة

بعد قرابة شهرين على احتجازها، أعلنت السلطات الإيرانية أنها أفرجت عن ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، بعدما أعلنت بالأمس أنها ستفرج عنها، دون أن تحدد موعدًا لذلك لتفرج عنها قبل دقائق، وفق ما أفادت به سكاي نيوز.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الاثنين، أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها قبل أكثر من شهرين.

انتهاء الإجراءات القانوية

وأفاد ربيعي، خلال مؤتمر صحافي، بأن "الإجراءات القانونية انتهت، وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت، الأحد، عن مدير الموانئ والملاحة بمحافظة هرمزكان قوله إن ناقلة النفط البريطانية ستغادر ميناء بندر عباس باتجاه المياه الحرة.

قوانين الملاحة الدولية

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن عملية التحقيقات النهائية لنقض الناقلة البريطانية قوانين الملاحة الدولية سيتم متابعتها من خلال القنوات القانونية كما سيتم الإعلان عن النتائج.

وكان إريك هانيل، الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران منذ 19 تموز/يوليو الماضي، قد قال الأحد للتلفزيون السويدي: "تلقينا معلومات بأنهم سيفرجون عن السفينة ستينا إمبيرو على ما يبدو في غضون ساعات. لذلك نفهم أنه تم اتخاذ القرار السياسي للإفراج عنها".

ارتكابها مخالفات بحرية

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة في مضيق هرمز بدعوى ارتكابها مخالفات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق. وأفرجت سلطات المنطقة عن الناقلة الإيرانية في آب/أغسطس الماضي.

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وعود سابقة

وكان التلفزيون الإيراني، ذكر قبل نحو أسبوعين أن طهران قد تفرج قريباً عن الناقلة البريطانية المحتجزة وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن إيران أفرجت في الرابع من الشهر الحالي عن سبعة من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصا. وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم حينئذ إن هناك تواصلا يوميا على أعلى المستويات السياسية بين السويد وإيران منذ احتجاز الناقلة.

وكانت إيران قد أفرجت في الرابع من أيلول/سبتمبر الحالي عن 7 من أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 شخصاً.

واحتجزت إيران الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق قبل أن تفرج عنها سلطات المنطقة.

وقبل نحو أسبوعين، ذكر التلفزيون الإيراني أن طهران قد تفرج قريبًا عن الناقلة البريطانية المحتجزة وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

مصادرة ناقلة النفط البريطانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في 20 الماضي أنّه صادر ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

القانون البحري الدولي

وكان الحرس الثوري أعلن أنّ القوات البحرية التابعة له، وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة، بسبب "عدم احترامها القانون البحري الدولي".

محادثات بين البارجة البريطانية وقوات الإيرانية

وحصلت شركة "درياد غلوبال" البريطانية، المعنية بالأمن البحري، على شريط يحتوي على محادثات دارت بين البارجة البريطانية وقوات الحرس الثوري قبيل احتجاز الباخرة، ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نص المحادثة.

يبدأ الشريط بحديث لأحد عناصر الحرس الثوري، ويبدو أنه كان يخاطب طاقم ناقلة النفط البريطانية فيقول، "ستكونون في أمان إذا ما التزمتم بالأوامر. غيروا مسار حركتم إلى ثلاثة – صفر – ست فورا".

ثم خاطبت البارجة الحربية البريطانية "اج إس مونتروز"، ناقلة النفط "إستينا إمبيرو" بالقول، "من حاملة الطائرات فاكس تروت 236 إلى (إستينا إمبيرو) هذا تأكيد بأنكم في طور العبور من مضيق دولي رسمي. طبقا للقوانين الدولية، لا يجب أن يعرقل أحد عبوركم أو يقوم بتوقيفكم أو منعكم".

في هذه الأثناء أرسل الحرس الثوري رسالة بأنه ينوي تفتيش ناقلة النفط. "من قارب الاستطلاع البحري إلى مونتروز: إلى فاكس تروت 236، لا ننوي المواجهة، نريد تفتيش السفينة لأسباب أمنية".

ووجهت بعدها البارجة الحربية البريطانية تحذيرا آخر وزادت من سرعتها للاقتراب من ناقلة النفط لكن وصلت متأخرة.

من بارجة "اج إس مونتروز"، إلى الجانب الإيراني "تجنبوا عرقلة أو توقيف أو منع (إستينا إمبيرو) أرجو التأكيد بأنكم لا تنوون انتهاك القوانين الدولية من خلال الدخول غير الشرعي إلى السفينة".

ولم يعتن عناصر الحرس الثوري بالإنذار ودخلوا السفينة من خلال الإنزال بواسطة هليكوبتر وأرغموها على تغيير مسيرها نحو المياه الإيرانية