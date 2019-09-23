رئيس باكستان: إذا اندلعت الحرب فسيكون تأثيرها مدمرا على الهند

أكد الرئيس الباكستاني ​عارف علوي​، في حديث لوفد إعلامي تركي، أن "بلاده جاهزة لخوض غمار الحرب مع ​الهند​ في حال أقدمت ​نيودلهي​ على إشعالها مع اشتداد التوتر في إقليم ​كشمير​"، موضحًا أن "تأثير الحرب سيكون كارثيا على ​اقتصاد​ الهند وشعبها".

ولفت علوي إلى أن "أخطر ما في الأمر يتمثل بوجود الأسلحة النووية"، مشيرًا إلى أن "​الأمم المتحدة​ لم تعقد أي اجتماع بشـأن كشمير منذ عام 1972، كما أن نيودلهي ترفض الحوار مع إسلام آباد حول المسألة، وتعتبرها شأنًا داخليًا".

ورأى أن "الهند على الرغم من أنها حققت تطورا في الجانبين الاقتصادي والعسكري، لكنها فشلت في تأسيس علاقات جيدة مع جيرانها".

وكانت الأوضاع قد توترت بين الجارتين منذ أن أعلنت نيودلهي في 5 آب الماضي إلغاء المادة 370 من ​الدستور​، التي يتمتع بموجبها إقليم "جامو وكشمير" باستقلال ذاتي منذ أكثر من نصف قرن.

