بيدرسون بعد لقائه المعلم: سأحيط غوتيريس بفحوى محادثاتي في دمشق

أعلن المبعوث الأممي إلى ​سوريا​، ​غير بيدرسون​، بعد لقائه وزير الخارجية السوري، ​وليد المعلم​، أنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا الى أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، ناصر الحريري، مشيرا إلى أن ​النقاش​ كان إيجابيا جدا معه.

وأوضح أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى ​نيويورك​، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.