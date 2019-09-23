أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بعد لقائه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا الى أنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات، ناصر الحريري، مشيرا إلى أن النقاش كان إيجابيا جدا معه.
وأوضح أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها في دورتها الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيدرسون بعد لقائه المعلم: سأحيط غوتيريس بفحوى محادثاتي في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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