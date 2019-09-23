وزير مالية السودان يعلن استمرار الدعم لأسعار البنزين والخبز حتى حزيران 2020

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ​السوداني​ إبراهيم أحمد البدوي استمرار الدعم لأسعار ​البنزين​ والخبز حتى شهر حزيران 2020. ولفتت الوزارة الى أن رئيس ​الحكومة​ ​عبدالله حمدوك​ سيطلب دعما ماليا بملياري ​دولار​ من ​البنك الدولي​.



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