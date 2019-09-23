"أرامكو" تحذر موظفيها من التصوير في مواقع ومرافق الشركة

حذرت شركة ​النفط​ العربية ​السعودية​ "​أرامكو​" موظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة.

وقد نبهت الشركة موظفيها من إجراءات تأديبية حازمة ستتخذها في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع.

وجاء ذلك في بيان وصفته "أرامكو" بـ "تذكير"، وألصقته في عدة مواقع لها، مؤكدة منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من تعرض معمل "بقيق" لمعالجة النفط، التابع للشركة السعودية النفطية، في 14 أيلول الحالي لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، أدى لوقوع حريق كبير في المعمل، إلى جانب هجوم آخر على منشأة نفطية في خريص، الواقعة على الطريق بين الأحساء و​الرياض​.

