نتانياهو: لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين وغانتس فشل بالحصول على الأصوات لتشكيل حكومة

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين"، مشيرا الى ان "رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي ​بيني غانتس​ فشل بالحصول على الأصوات لتشكيل حكومة".

وراى نتانياهو ان "​الحكومة​ الوحيدة التي يمكن تشكيلها في ظلّ هذه الظروف هي حكومة وحدة".