أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين"، مشيرا الى ان "رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس فشل بالحصول على الأصوات لتشكيل حكومة".
وراى نتانياهو ان "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في ظلّ هذه الظروف هي حكومة وحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين وغانتس فشل بالحصول على الأصوات لتشكيل حكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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