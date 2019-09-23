ماكرون: يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو"

شدد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في حديث إلى صحيفة "لو موند الفرنسية"، على أنه "يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "​أرامكو​" ​السعودية​"، مشككا في إمكانية عقد لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، خلال اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​.

ولفت الى أن "الفرص للقاء يجمع ترامب وروحاني لم ترتفع منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" في السعودية".

وكان ​الجيش الفرنسي​ أعلن الخميس الماضي، عن إرسال 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجوم "أرامكو"، بينهم خبراء في المتفجرات ومسارات ​الصواريخ​ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.