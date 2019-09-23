ماكرون: يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو"

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث إلى صحيفة "لو موند الفرنسية"، على أنه "يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو" السعودية"، مشككا في إمكانية عقد لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت الى أن "الفرص للقاء يجمع ترامب وروحاني لم ترتفع منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" في السعودية".
وكان الجيش الفرنسي أعلن الخميس الماضي، عن إرسال 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجوم "أرامكو"، بينهم خبراء في المتفجرات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.
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