اللجنة الفرعية تابعت درس مشروع القانون الرامي الى اعطاء حوافز لقطاعي الشباب والرياضة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب ​سيمون ابي رميا​، تابعت فيها درس مشروع القانون الرامي الى اعطاء حوافز لقطاعي ​الشباب​ والرياضة ووضع المنهجية المطلوبة لدراسة المشروع. وأوضح ابي رميا ان "هذا الموضوع له ارتباط ب​وزارة المالية​ من خلال ​الضرائب​ و​الجمارك​ والشؤون العقارية كما له علاقة بوزارتي ​الاقتصاد​ والداخلية لان هناك رسوم بلدية يجب ان تكون معفاة"، مؤكدا "اننا قررنا تجزئة هذا القانون الى قسمين الاول يكون له علاقة بالشباب والمساهمات ، والثاني له علاقة بالرياضة وكيفية مساهمة ​القطاع الخاص​ بتنشيط القطاع الرياضي".

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