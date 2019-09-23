علق النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على إعلان حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أن "الكلام عن عدم توفر ​الدولار​ بالسوق هو كلام مضخّم وله أهدافه"، قائلا: "كلام مُضخّم"، يعني الأزمة موجودة لكن مكبّرينها! "وله أهدافه"، يعني هنالك جهة تضخّم الأزمة لغايات أخرى! وكونك مسؤول وصدقيّتك بالدقّ، سؤال: فيك تخبّر الناس علناً مين هالجهة المتآمرة وشو أهدافها؟!".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد لسلامة: "فيك تخبّر الناس علناً مين هالجهة المتآمرة وشو أهدافها؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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