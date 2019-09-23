إعلاميو النبطية ينددون بتوقيف السلطات اليونانية الصحافي محمد صالح

ندّد اعلاميو ​مدينة النبطية​ في بيان، بتوقيف السلطات الامنية ​اليونان​ية، الزميل الصحافي ​محمد صالح​ بسبب تشابه بالاسماء، مطالبين ​الدولة​ و​السفارة اللبنانية​ في اليونان و​وزارة الخارجية​ التدخل السريع لاطلاق سراح صالح، بعدما ثبت ان لا علاقه له بالتهمة المنسوبة اليه .

ودعا البيان الاعلاميين في لبنان، الى التحرك الواسع للافراج عن الزميل صالح ليعود الى الحرية والى ممارسة عمله الا علامي والى حضن عائلته التي تنتظره بفارغ الصبر ، مؤكدا ان الدولة اللبنانية يجب ان تتحرك بسرعة لحفظ كرامة ابنائها في الخارج الذين يتم توقيفهم، تارة في ​المطار​ وطورا في رحلة سياحية".

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