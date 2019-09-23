ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي، وخصص الاجتماع للبحث في التدابير الامنية التي ستتخذ خلال انتخابات المجالس البلدية المنحلة والمؤجلة والمستحدثة وانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات المؤجل انتخابها من العام 2016 والبلدات المكلف بها مخاتير بلدات اخرى.
وطلبت الحسن من الاجهزة الممثلة في المجلس "التشدد في مكافحة عمليات الخطف التي تحصل"، وتطرقت الى ما يحصل بين بلدتي بشري وبقاعصفرين، فشددت على "وجوب منع حصول اي احتكاك بين اهالي البلدتين وضرورة عدم المس بالسلم الاهلي".
وكانت الحسن عرضت مع وفد من برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان برئاسة سيلين مويرود، دعم البرنامج ومساعدة وزارة الداخلية بالتحضير للانتخابات المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: للتشدد في مكافحة الخطف ومنع اي احتكاك بين أهالي بشري وبقاعصفرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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