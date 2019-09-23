النشرة: تسرب مادة المازوت على طريق مرجعيون كفرتبنيت يتسبب بحادث سير

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن تسبّب تسرب مادة ​المازوت​ على طريق مرجعيون كفرتبنيت، ب​حادث سير​ في محلة ​الخردلي​، اقتصرت اضراره على الماديات. وطلبت ​القوى الامنية​ من السائقين اخذ الحيطة والحذر تجنبا لخطر الانزلاقات اثناء سلوك هذا الطريق.

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