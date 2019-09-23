جنايات بيروت أصدر حكمها في حق تجار ومروجي مخدرات

أصدرت هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​ برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكمها في حق كل من محمد.ز (فار من العدالة)، علي.ن.م ،علي.م.م وغالب.إ بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، والأظناء المخلى سبيلهم: جان.ج و إيلي.ن وكميل.د بجنحة المادة 127 مخدرات.

وورد في حيثيات الحكم أن المتهم محمد.ز يقوم ب​تجارة المخدرات​ وترويجها وتعاطيها مع المتهمين الآخرين والأظناء، بحيث كانوا يقومون بتعاطي ​حشيشة الكيف​ و​الكوكايين​ وحبوب الترامال وريفوتريل والبيروموفين.

وراوحت أسعار المواد المخدرة التي كان يتم تسليمها في محلة الكفاءات بين 30 ألفا لقطعة ​الحشيشة​ و50 الفا لنصف غرام كوكايين مع سيجارتي حشيشة مجانا، مقابل شراء نصف غرام من الكوكايين بحسب ما ورد في التحقيقات الاستنطاقية مع المتهمين والأظناء.

وراوحت العقوبات بين 8 سنوات أشغالا شاقة و3 أشهر وغرامات مالية، فيما برأت هيئة المحكمة غالب.إ و علي.ن.م من جناية المادة 125 مخدرات.