لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "للتذكير وتفاديا لتكرار الكارثة الطبيعية التي حصلت منذ أشهر على المسلك الغربي للاوتوستراد عند نفق حامات، والذي تعبره آلاف السيارات والآليات يوميا. هل من خطة قبل حلول فصل ​الشتاء​ والى متى الانتظار؟ نتمنى أن تنجز الاعمال في أسرع وقت قبل فوات الأون".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: للاسراع في انجاز الاعمال عند نفق حامات تفاديا لتكرار الكارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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