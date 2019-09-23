جنبلاط: من الاجدى الحفاظ على البيئة في لبنان بدل زرع الارز والوفود الفضفاضة المكلفة

اعتبر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "القمة الاستثنائية للبيئة في ​الامم المتحدة​ لا قيمة لها كون الفوضى العالمية تسود في السباق على نهب ثروات الارض من قبل الشركات الكبرى والدول وفي غياب أي ميثاق او قانون دولي ملزم"، معتبرا أنه "من الاجدى الحفاظ على ​البيئة​ في ​لبنان​ او ما تبقى منها بدل زرع الارز وتلك الوفود الفضفاضة المكلفة".



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