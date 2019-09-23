لفت وزير شؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أننا رفعنا درجة المنافسة ولن أدخل في سجالات لا تقدم ولا تؤخر، لقد أعلنا عن منح على صعيد ​لبنان​ بشكل عام و​البقاع​ بشكل خاص وهناك المزيد من مشاريع وحملات سنعلن عنها تباعاً"، مشيرا الى أنه "مقابل كل تشهير وهجوم علينا سنعلن عن مشروع وسنبقى متمسكين ب​سياسة​ مد اليد".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: مقابل كل تشهير وهجوم علينا سنعلن عن مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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